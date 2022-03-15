Bloomberg описал три сценария возможного дефолта России
Ведущий американский поставщик финансовой информации для профессиональных участников рынков капитала Bloomberg описывает три сценария для возможного дефолта РФ по внешним долгам.
Завтра России предстоит выплата процентов по долларовым облигациям на $117 млн, и сценарии зависят от того, что случится в этот день
1. Россия выплачивает проценты по долларовым облигациям в долларах, чем оттягивает долговой кризис.
2. Россия произведет погашение долларовых облигаций в рублях (именно так и обещает сделать правительство). Облигации, проценты по которым должны быть выплачены 16 марта, этого не предусматривают, поэтому большинство инвесторов сочтут это дефолтом.
3. Россия вообще не станет платить. В этом случае у России будет 30-дневный льготный период, чтобы до 15 апреля исправить ситуацию, иначе наступит классический дефолт: России будет заблокирован доступ к финансированию, инвесторы потеряют средства.
Отметим, что вариант дефолта по второму сценарию действительно вполне вероятен, так как из-за западных санкций Россия и так лишена доступа к иностранному финансированию, а потому ей особо терять уже нечего.
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