Ведущий американский поставщик финансовой информации для профессиональных участников рынков капитала Bloomberg описывает три сценария для возможного дефолта РФ по внешним долгам.

Завтра России предстоит выплата процентов по долларовым облигациям на $117 млн, и сценарии зависят от того, что случится в этот день

1. Россия выплачивает проценты по долларовым облигациям в долларах, чем оттягивает долговой кризис.

2. Россия произведет погашение долларовых облигаций в рублях (именно так и обещает сделать правительство). Облигации, проценты по которым должны быть выплачены 16 марта, этого не предусматривают, поэтому большинство инвесторов сочтут это дефолтом.

3. Россия вообще не станет платить. В этом случае у России будет 30-дневный льготный период, чтобы до 15 апреля исправить ситуацию, иначе наступит классический дефолт: России будет заблокирован доступ к финансированию, инвесторы потеряют средства.

Отметим, что вариант дефолта по второму сценарию действительно вполне вероятен, так как из-за западных санкций Россия и так лишена доступа к иностранному финансированию, а потому ей особо терять уже нечего.

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