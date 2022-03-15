Сегодня Рада приняла закон №7173-д о налоговых льготах для украинцев на время военного положения.

Налоговую реформу анонсировал в своем новом видеобращении президент Зеленский, отметив, что будут отменены все проверки бизнеса, внедрены максимальная дерегуляция, упрощенный учет, (НДС и налог на прибыль заменят единой ставкой в 2% от оборота), а ФОПы смогут платить единый социальный взнос "по возможности".

По сути, принятый законопроект включает зеленый свет для бизнеса. Фактически все предприятия могут работать на упрощенке - по схеме, которая ранее была доступна только для ФОПов, и которую власти ранее то и дело пытались зачистить.

Также отменяется ряд налогов, включая налоги на землю (на оккупированных территориях и там, где ведутся боевые действия - список отдельно определит Кабмин), на прибыль, не будут взымать пеню и штрафы за просрочку по уплате налогов, а физлица- предприниматели смогут платить ЕСВ вообще "по возможности", то есть, если нет денег - можно и не платить.

Впрочем, о полной налоговой вольнице речь все же не идет - проверки будут.

"Возобновляются все фактические проверки. Даже те, которые сейчас были запрещены на время карантина. Возобновляются камеральные проверки по декларациям, по которым поданы заявления на возврат бюджетного возмещения НДС", - перечисляет готовящиеся нововведения нардеп, первый заместитель главы парламентского комитета на вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Впрочем, как считает владелец компании "Текстиль- Контакт" Александр Соколовский, украинскому бизнесу да и экономике в целом принятие нового законопроекта все равно очень поможет. Также должны быть бонусы и для рядовых граждан, в частности, снижение цен на топливо и ряд других товаров.

Разбирались, как поменяли налоговое законодательство.

Отмена налогов и упрощенка для всех

Сразу отметим - налоговая реформа, которая прописана в новом законопроекте, - временная. Как указано в пояснительной записке, прописанные в нем особенности администрирования налогов предусмотрены на период военного положения. Хотя бизнес рассчитывает, что нововведения не отменят и после войны.

"Надеюсь, что результат наполнения бюджета даже во время военных действий будет таким, что упрощенное налогообложение останется и после победы над оккупантами и позволит экономике быстрыми темпами восстановиться после войны", - отметил Соколовский.

Что предлагается в новом законопроекте? Изменений - целый список. Но на первом месте для бизнеса - фактическая легализация легализация упрощенки почти для всех предприятий. То есть, и мелкий, и крупный бизнес теперь смогут работать по схеме ФОПов, на которую власти в последние годы вели активное наступление.

Итак, нововведения следующие:

Лимит для упрощенной схемы налогообложения предлагается повысить с 10 млн до 10 млрд гривен. Плюс снимаются все ограничения по количеству работающих в компании и видам деятельности (кроме подакцизных товаров м игорного бизнеса). Предприятия будут платить единый налог - 2% от оборота. "На время военного положения большой бизнес сможет воспользоваться опцией единого налога",— написал в своем Телеграм Ярослав Железняк. "Это возможность предприятиям общей формы налогообложения с оборотом до 10 млрд гривен в год (то есть всему украинскому бизнесу) по их желанию уйти на упрощенку и оплачивать единый налог с оборота в размере 2%. То есть, по правилам, установленным для третьей группы плательщиков единого налога - с освобождением от налога на прибыль (он составляет 10% -Ред), НДС (20%) и других платежей", - отметил Соколовский, добавив, что отечественному бизнесу это нововведение очень поможет. Отметим, что ФОПы третьей группы на самом деле сейчас платят немного другой схеме - 5% с дохода (а не 2% с оборота, как предлагается в новом проекте) или 3% с дохода плюс НДС. Пока непонятно, смогут ли они перейти на новую систему. Более детально порядок уплаты налога должен прописать Кабмин. Бухгалтер Светлана Сирко считает, что плательщикам единого налога не стоит отказываться от тех условий, по которым они платят налоги сейчас и переходить на новую схему. "Потому что если все преференции введут на период военного положения, то они закончатся. Вернуться действующие нормы Налогового кодекса, которым вы, может так случиться, уже не будете соответствовать. И утратите статус плательщика единого налога", - считает Светлана Сирко. "Как на практике будут реализовываться новые нормы важно не меньше того, что написано",— добавил партнер консалтинговой компании ADA Group Андрей Тамошюнас. Физлица-предприниматели смогут платить ЕСВ за себя по возможности - то есть, можно и не платить, если, к примеру, нет денег. Норма вступит в силу задним числом - с 1 марта, и продлиться еще год после отмены военного положения. Правда, тут возникает вопрос - что будет с трудовым стажем и будущими пенсиями тех, кто не станет платить ЕСВ? Ответа на него пока нет. Государство станет покрывать из бюджета ЕСВ только за тех предпринимателей и работников мелких фирм, которые подпадут под мобилизацию. В замечаниях к проекте Главного научно-экспертного управления Рады также указываются риски для действующей пенсионной системы (пенсии платятся за счёт ЕСВ), поскольку в проекте не определено за счет каких источников будет компенсироваться снижение поступлений единого социального взноса. По другим налогам. С марта и до конца года отменяется налог на землю. Но льгота распространяется лишь на отдельные территории - те, на которых ведутся боевые действия (список будет определять Кабмин). На землю, попавшую в зону боевых действий, не станут начислять также минимальное налоговое обязательство (новый налог, который введен скандальным законом 5600) за 2022 и 2023 годы. За 2022 год отменяется экологический сбор на территориях, где ведутся боевые действия. При этом, как указано в анализе проекта Главным научно-экспертным управлением ВР, не предусмотрена отмена налогов на недвижимость, транспортного сбора. За товары, которые были уничтожены вследствие боевых действий или переданы на потребности обороны, НДС платить не нужно. Большой блок нововведений касается налогов на товары и услуги, переданные армии, и на благотворительную помощь. Так, не будет подлежать налогообложению передача топлива (или его принудительное отчуждение) на потребности государства, ВСУ, или как гуманитарная помощь. От НДС освободят также средства индивидуальной защиты, переданные территориальным общинам и добровольным формированиям. Не будет облагаться налогом на доходы физлиц благотворительная помощь участникам боевых действий, лицам, проживающим на территории боевых действий и все помощь, предоставленная гражданам, пострадавшим от вооруженной агрессии России. Еще одно нововведение - увеличивается налоговая скидка (с 4% до 16%) на пожертвования неприбыльным организациям.

По мнению Соколовского, предложенные меры помогут поддержать бизнес и экономику в целом в трудные времена. "Это фантастика. Жаль, что после победы этот режим, скорее всего, не сохранят", - добавил соучредитель AnnaFoxy Денис Миргородский.

Что будет с проверками

Отдельный вопрос - по проверкам, которые Зеленский обещал отменить.

В новом законопроекте вопросам контроля отведено несколько пунктов.

Часть из них действительно в пользу бизнеса. К примеру, не будут начислять пеню за нарушения, которые возникли из-за форс-мажоров во время военного положения (а под них по сути, можно списать много всего).

Но есть пункты, которые бизнес откровенно настораживают.

Скажем, в проекте указано, что фактические проверки могут проводиться по поводу возможности расчета банковскими картами. Напомним - некоторые тяговые точки и АЗС с начала войны попытались минимизировать безналичные расчеты.

Также предлагается отменить возмещения ущерба, которые бизнесу нанесли контролирующие органы. В войну это будет считаться форс-мажором и не компенсироваться. То же самое по пене за несвоевременное возмещение НДС. Если задержки возникли из-за форс-мажоров (а в войну под них, повторимся, можно списать много чего), пеня на государство насчитываться не будет.

Но самое главное - возобновляются все фактические проверки. Даже те, которые запрещены на время карантина. Также возобновляются камеральные проверки по декларациям, по которым поданы заявки на возмещение НДС.

То есть, налоги снизят, но налоговой вольницы не будет - платить и отчитываться перед контролёрами придется.

"Возвращение проверок в военное время. Это полная дичь", - прокомментировал Эдгар Черняховский. Соколовский говорит, что эти пункты в итоговую версию проекта могут не попасть, так как многие против.

Снизит ли бизнес цены?

Какие бонусы от налоговых нововведений могут получить рядовые украинцы?

Наиболее очевидный - по ценам на автомобильное топливо. В новом законопроекте предлагается отменить акциз и снизить НДС с 20% до 7% на бензин, дизель и сжиженный газ. Мы уже писали об этом нововведении. Накануне Кабмин изменил формулу определения предельной цены на топливо.

В ней повысили логистическую составляющую (с 27 до 50 долларов на тонну) и предусмотрели возможность увеличения торговой премии трейдеров до 150 долларов на тонне. Это должно простимулировать трейдеров завозить больше нефтепродуктов, в том числе, из новых источников. Чтобы предотвратить рост цен, решили снизить налоги.

В профильной среде обсуждалось даже полное обнуление НДС. Но, как видно, налог на добавленную стоимость все же решили сохранить.

Впрочем, по словам руководителя специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадия Рябцева, топлива по 50 гривен за литр (а такие цены уже появились на некоторых АЗС и могли стать нормой для всего рынка при сохранении действующей системы налогообложения) не будет. По подсчетам руководителя агентства А-95 Сергея Куюна, предельная цена бензина при новых налогах составит 38 гривен за литр, дизеля - около 35 гривен.

Но также может быть снижение цен на другие товары и услуги, связанное с общим уменьшением налоговой нагрузки на бизнес. В теории возможность давать людям хотя бы небольшие скидки на свою продукцию у производителей появляется. Но вот захотят ли они ею воспользоваться или жа направят освободившиеся средства на поддержание бизнеса - вопрос пока открытый.

Льготы по кредитам

Отдельным пунктом в законе выписаны льготы по кредитам.

Так, снимается ответственность потребителей перед кредиторами за просрочку обязательств по договорам о потребительском кредите;

Приостанавливается и действие норм, которые давали право выселять из ипотечного жилья жителей за просрочку кредита.

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