Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал новое обращение к украинцам. Он записал его прямо на улице Киева.

Главные тезисы из выступления президента:

1. Зеленский прокомментировал ракетные удары по Киеву. "Чистое небо, которого нет над Киевом и другими городами из-за ударов и полетов самолетов. Улицы тихие. Но я верю, что это не навсегда", - заявил он.

2. В Украине отмечается день добровольца. "Мы можем не замечать друг-друга в обычной жизни, но видя угрозу нашему духу, Украине, мы не колеблемся ни минуты если мы украинцы", - заявил он. Объединение украинцев он назвал "предпосылкой к победе".

3. К 19 дню войны военные "держатся мужественно и креативно". "Мы наносим такие потери врагу, что он уже не знает, где искать резервы и помощь. Это жалко, но мы не можем расслабиться", - говорит он.

4. Пока идет война, должна восстанавливаться экономика. "На улицах должна появиться жизнь, там где это позволяет безопасность. Чтобы началось восстановление страны", - говорит Зеленский.

5. На время войны и послевоенного восстановления нужна новая налоговая модель.

"Пока государство воюет, должна сохраняться и восстанавливаться экономика Украины. На столько, на сколько это возможно. На улицах городов должна появиться жизнь, там где позволяет безопасность. Там где это могут обеспечить просто люди: аптеки, торговля, любой бизнес, которым может работать сегодня. Чтобы страна жила, чтобы уже начиналось восстановление Украины. Это зависит от каждого из нас, от каждого, кто может работать. Экономическое подавление Украины - это одна из задач войны против нас. Поэтому правительство получило четкое поручение вернуть малый и средний бизнес, убрать все, что мешает, максимально ослабить налоги, убрать все сложности, чтобы система не давила, чтобы люди работать так, как могут", - сообщил президент и анонсировал детали через день-два.

Напомним, Зеленский из-за непредвиденных обстоятельств сегодня не сможет выступить в ПАСЕ.

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