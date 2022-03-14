Президент Украины Владимир Зеленский не сможет выступить на сегодняшней сессии ПАСЕ "из-за непредвиденных обстоятельств".

Об этом сообщил председатель ассамблеи Тини Кокса, пишет "РИА Новости"

Вместо Зеленского по видеосвязи выступит премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (его выступление ожидается в 17:00 по Киеву).

Напомним, ранее Россию лишили участия в ПАСЕ и Кабмине Совета Европы.

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