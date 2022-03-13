Президент Украины Владимир Зеленский сменил главу СБУ Львовской области. Указ опубликован на сайте главы государства.

Главой СБУ Львовской области назначен Артем Бондаренко, который до этого занимал пост заместителя начальника областного управления СБУ.

До этого назначения руководителем СБУ Львовщины был Иван Осипчук.

Напомним, рано утром в воскресенье, 13 марта, российские войска нанесли удар по расположенному во Львове Яворовского полигона.

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Бой за Мариуполь и заявление Зеленского о переговорах с Россией — что изменилось на вчерашний день.

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