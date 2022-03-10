В результате вражеского удара по Чугуеву утром 10 марта было уничтожено здание СБУ. В сети появилось фото, по которому можно судить о масштабе разрушений.

Как сообщают местные жители, здание разрушено в результате авианалета войск РФ. В соседних домах, школе и магазине вылетели стекла, повреждены стены.

По данным губернатора Харьковской области Олега Синегубова, за минувшие сутки российские оккупационные войска нанесли около 74 артиллерийских и минометных обстрелов, в том числе из реактивных систем залпового огня по районам жилым районам Харькова, Дергачам и Чугуеву.

"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 10 марта, на пятнадцатый день войны, в обновляемом материале.

Мы подробно рассказывали о том, как развивались события на фронте вчера, 9 марта.

Вчера впервые сразу в нескольких районах боевых действий были согласованы гуманитарные коридоры для выезда мирного населения, некоторые из них успешно работали. Боевые действия активно шли на Донбассе и в Изюме под Харьковом. Мы подводили главные итоги 14-го дня войны.

Кроме того, мы сообщали, что сегодня в Анталье должна состояться встреча глав МИД Украины и России Кулебы и Лаврова.

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Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, как Европа принимает украинцев.