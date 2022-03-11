Сотрудники Службы безопасности Украины задержали украинского писателя Яна Таксюра. Об этом сообщает "Перший Козацький" (Таксюр - ведущий на этом канале).

"Днем в его квартире произошел обыск. После обыска его увезли", - говорится в сообщении.

Причины задержания выясняются.

Ян Таксюр родился в Киеве в 1952 году, с 80-х годов публикует сатирические стихи, пишет монологи для эстрады и тексты для многих эстрадных звёзд.

Последние пять лет ведет программы на канале "Перший Козацький".

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