Кабинет Министров Украины принял два стратегических решения по топливу.

Об этом сообщила первый вице-премьер - министр экономики Украины Юлия Свириденко на своей странице в Facebook.

Она заявила, что правительство предлагает изменить формулу расчета максимальной разрешенной цены топлива в рознице. В нее будут включены дополнительные расходы, возникшие после переориентации поставок из Беларуси и России в Польшу, Румынию и Венгрию.

Изменение формулы даст экономический стимул сетям завозить больше топлива, объясняет первый вице-премьер.

Также она добавила, что правительство подало в Раду законопроект об отмене акциза на топливо и снижении ставки НДС с 20% до 7%. Это существенно уменьшит размер налогов, которые недавно составляли более половины розничной цены, отметила Свириденко.

"Оба решения вступят в силу одновременно. Новую формулу начнем применять, как только Верховная Рада проголосует за снижение налогов. В результате сети завезут больше топлива, а цена не вырастет", - сообщила Свириденко.

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