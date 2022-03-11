Украина полностью отказывается от закупки российского ядерного топлива. Об этом заявила государственная компания "Энергоатом" в своем Telegram-канале.

Ранее мы разбирались, что происходит на Чернобыльской атомной станции и есть ли риски аварии и выброса радиации.

Также писали, что МАГАТЭ потеряло доступ к системам мониторинга ядерного материала Запорожской АЭС, которую контролирует РФ.

"Страна" следила за тем, что происходило в Украине 10 марта, на пятнадцатый день войны, в обновляемом материале.

Кроме того, мы сообщали, что Кулеба и Лавров вчера провели в Турции переговоры, однако стороны не договорились о прекращении огня в Украине.

Также мы подробно рассказывали об итогах этого дня: переговорах Лаврова и Кулебы в Турции, ситуации на фронте, а также возможных вариантах развития событий.

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Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, что на самом деле сейчас происходит на Чернобыльской АЭС, которую контролируют войска РФ и об обесточивании которой на днях сообщал "Укрэнерго".