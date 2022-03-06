Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что потерявшие работу наемные работники и ФОПовцы получат по 6,5 тысяч гривен от государства.

Шмыгаль уточнил, что программа заработает со следующей недели через приложение "Дия" по аналогу получения "ковидной тысячи". Впоследствии в Минцифры должны разъяснить детали получения средств.

Ранее мы писали, что Европейский Союз выделит Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи.

Также "Страна" сообщала, что "Вовину тысячу" разрешили тратить на любые продукты или товары. Программа "єПідтримка" больше не имеет ограничений на конкретное направление бизнеса.

"Страна" следит за ходом войны в обновляемом материале.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

В нашем материале - подробно о том, что происходило в Украине 5 марта 2022 года.

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