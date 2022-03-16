Рабочие аэропорта Галилео Галилея в Пизе, что в Италии, обнаружили в ящиках с гуманитарной помощью для Украины вместо продуктов и лекарств оружие, обмундирование, взрывчатку и объявили о проведении акции протеста против отправки военных грузов в Украину.

Об этом сообщает издание Oltre.tv.

"Мы в целом выступаем против отправки оружия на Украину. Наш аэропорт гражданский. Отправлять отсюда военные грузы нельзя", - пояснила представитель региональной профсоюзной организации аэропорта.

По словам работников аэропорта, вместо грузов гуманитарного характера для украинского населения в ящиках находилось оружие разного типа, обмундирование и взрывчатка. Сотрудники отказались загружать все это в самолеты.

Сообщается, что содержимое планировали доставить на военные базы США и НАТО в Польше. Затем груз должны были переправить оттуда в Украину.

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