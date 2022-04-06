США выделяют Украине дополнительно 100 миллионов долларов для закупки противотанковых систем.

Об этом на брифинге сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает пресс- служба Госдепа.

"Я санкционировал сегодня по поручению президента немедленно выделить помощь в области безопасности на сумму до 100 миллионов долларов, чтобы удовлетворить острую потребность Украины в дополнительных противотанковых системах", - сказал Блинкен.

По его данным, всего за время работы Администрации президента Джо Байдена Украина получила помощь в области безопасности на сумму свыше 2,4 млрд долларов, свыше 1,7 млрд долларов с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля.

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