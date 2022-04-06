США выделяют Украине 100 миллионов долларов на противотанковые системы
США выделяют Украине дополнительно 100 миллионов долларов для закупки противотанковых систем.
Об этом на брифинге сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает пресс- служба Госдепа.
"Я санкционировал сегодня по поручению президента немедленно выделить помощь в области безопасности на сумму до 100 миллионов долларов, чтобы удовлетворить острую потребность Украины в дополнительных противотанковых системах", - сказал Блинкен.
По его данным, всего за время работы Администрации президента Джо Байдена Украина получила помощь в области безопасности на сумму свыше 2,4 млрд долларов, свыше 1,7 млрд долларов с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля.
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