Министр обороны Ллойд Остин сообщил, что США обучают украинских военных, как использовать поставляемые в страну вооружения и военную технику.

Об этом шеф Пентагона расказал 5 апреля на слушаниях в комитете Палаты представителей Конгресса США по делам вооруженных сил.

Его спросили, обучают ли США украинских военнослужащих в связи с тем, что те получают современные вооружения.

"Как вы правильно заметили, часть этой техники требует подготовки. Чтобы использовать часть вооружений, вам, конечно же, нужно пройти подготовку, и мы проводим ее", - ответил Остин.

Присутствующий на слушаниях председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли добавил, что обучение проводится не на территории Украины, а "здесь в США".

Между тем в НАТО заявили, что страны Североатлантического альянса могут помочь в вооружении ВСУ за несколько недель на фоне усиления наступления России на Донбассе. Однако лишь в тех объемах, которые не приведут к войне стран НАТО с РФ.

Ранее "Страна" сообщала, что Чехия отправила в Украину несколько десятков танков Т-72 и боевых машин.