США выделят Украине новую партию вооружения на 300 млн долларов. Фото: Фейсбук

В Пентагоне приняли решение о выделении Украине новой партии вооружения на общую сумму в 300 млн долларов.

Об этом говорится на сайте ведомства.

Так, новый пакет военной помощи включает в себя:

  • ракетные системы с лазерным наведением
  • тактические беспилотные летательные аппараты Switchblade
  • беспилотные авиационные системы Puma
  • противобеспилотные воздушные системы
  • бронированные высокомобильные многоцелевые колесные машины
  • нестандартные боеприпасы малого и большого калибра
  • приборы ночного видения, тепловизоры и оптика
  • системы защищенной тактической связи
  • нестандартные пулеметы
  • коммерческие услуги спутниковой съемки
  • медикаменты, полевое оборудование и запасные части

Кроме того в США напомнили, что Украине уже выделили 1,6 млрд долларов помощи в виде вооружения после вторжения России.

Война в Украине продолжается уже 38-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах

Также мы подводили итоги 1 апреля. Утром взорвалась нефтебаза в Белгороде, в атаке на которую Россия обвинила ВСУ (в Минобороны Украины эту информацию не подтвердили, но и не опровергли). Параллельно возобновились украино-российские переговоры. Однако по ним вчера обозначилась важная проблема, связанная с позицией США по гарантиям безопасности, которые просит дать Киев в обмен на отказ от курса в НАТО.

Помимо этого, "Страна" написала аналитический материал, посвященный уход войск РФ из-под Киева.

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О подготовке к битве за Донбасс и проблеме с гарантиями для Украины рассказывала в своем блоге "Ясно. Понятно" Олеся Медведева.

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