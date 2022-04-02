В Пентагоне приняли решение о выделении Украине новой партии вооружения на общую сумму в 300 млн долларов.

Об этом говорится на сайте ведомства.

Так, новый пакет военной помощи включает в себя:

ракетные системы с лазерным наведением

тактические беспилотные летательные аппараты Switchblade

беспилотные авиационные системы Puma

противобеспилотные воздушные системы

бронированные высокомобильные многоцелевые колесные машины

нестандартные боеприпасы малого и большого калибра

приборы ночного видения, тепловизоры и оптика

системы защищенной тактической связи

нестандартные пулеметы

коммерческие услуги спутниковой съемки

медикаменты, полевое оборудование и запасные части

Кроме того в США напомнили, что Украине уже выделили 1,6 млрд долларов помощи в виде вооружения после вторжения России.

Война в Украине продолжается уже 38-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги 1 апреля. Утром взорвалась нефтебаза в Белгороде, в атаке на которую Россия обвинила ВСУ (в Минобороны Украины эту информацию не подтвердили, но и не опровергли). Параллельно возобновились украино-российские переговоры. Однако по ним вчера обозначилась важная проблема, связанная с позицией США по гарантиям безопасности, которые просит дать Киев в обмен на отказ от курса в НАТО.

Помимо этого, "Страна" написала аналитический материал, посвященный уход войск РФ из-под Киева.

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О подготовке к битве за Донбасс и проблеме с гарантиями для Украины рассказывала в своем блоге "Ясно. Понятно" Олеся Медведева.