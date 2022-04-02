Американское издание The Wall Street Journal опубликовал материал под названием "20-летний марш Путина к войне в Украине - и как Запад не справился с этим", в котором разбирает причины российского вторжения в нашу страну.

В частности, издание приводит инсайд из кулуаров Мюнхенской конференции по безопасности, куда Зеленский приехал 19 февраля (за несколько дней до вторжения России).

Там с украинским президентом имел разговор канцлер Германии Шольц.

"Шольц сделал последнюю попытку урегулировать конфликт между Москвой и Киевом. Он сказал Зеленскому в Мюнхене 19 февраля, что Украина должна отказаться от своих устремлений в НАТО и объявить нейтралитет в рамках более широкой сделки по европейской безопасности между Западом и Россией. Пакт подпишут Путин и Байден, которые совместно гарантируют безопасность Украины. Зеленский сказал, что Путину нельзя доверять в таком соглашении, и что большинство украинцев хотят вступить в НАТО. Его ответ обеспокоил немецких чиновников тем, что шансы на мир тают", - пишет издание.

Кроме того, еще одна попытка предотвратить войну была предпринята на видеоконференции лидеров США и Евросоюза, где Байден согласился на встречу с Путиным, попросив президента Франции Эммануэля Макрона передать эту информацию главе Кремля.

В ночь на 20 февраля, по информации журналистов, стороны уже проводили работы по оформлению пресс-релиза касательно проведения российско-американского саммита. Однако на следующий день Путин сообщил Макрону, что мероприятие отменено.

"Путин заявил, что он решил признать независимость сепаратистских анклавов на востоке Украины. Он сказал, что власть в Киеве захватили фашисты, а НАТО не отреагировала на его опасения по поводу безопасности и планирует разместить ядерные ракеты в Украине", - говорится в материале.

Война в Украине продолжается уже 38-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги 1 апреля. Утром взорвалась нефтебаза в Белгороде, в атаке на которую Россия обвинила ВСУ (в Минобороны Украины эту информацию не подтвердили, но и не опровергли). Параллельно возобновились украино-российские переговоры. Однако по ним вчера обозначилась важная проблема, связанная с позицией США по гарантиям безопасности, которые просит дать Киев в обмен на отказ от курса в НАТО.

Помимо этого, "Страна" написала аналитический материал, посвященный уход войск РФ из-под Киева.

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О подготовке к битве за Донбасс и проблеме с гарантиями для Украины рассказывала в своем блоге "Ясно. Понятно" Олеся Медведева.