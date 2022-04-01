США и их союзники взвешивают гарантии безопасности для Украины, но вряд ли дадут Киеву то, что он хочет.

Об этом пишет CNN со ссылкой на источники.

Несколько источников, знакомых с вопросом, сообщают, что США и их союзники сейчас взвешивают, как Запад может предоставить Украине альтернативные гарантии безопасности, если она откажется от своей заявки на членство в НАТО в качестве уступки России, чтобы положить конец войне (именно такую схему на переговорах с Россией предлагает Киев).

Однако, источники считают маловероятным, что США и их союзники в конечном итоге предложат Украине те юридически обязывающие меры защиты, о которых она просит.

Некоторые представители администрации Байдена признают, что еще одно соглашение типа Будапештского меморандума не будет полезным, а один западный чиновник сказал CNN, что "всего, кроме полной приверженности защите Украины, украинцам будет недостаточно".

Telegram-канал "Политика страны" так прокомментировали эту статью:

"Сообщения западных СМИ о том, что США и их союзники на самом деле не готовы давать гарантий безопасности, которые, в обмен на внеблоковый статус хочет получить Украина, являются плохим сигналом для продолжающихся переговоров Украины и России. Потому что этот пункт (отказ от НАТО в обмен на гарантии) - ключевой в переговорах", - говорится в комментарии.

"Хотя, пока информация СМИ является неофициальной. Официально в Белом доме обещали лишь рассмотреть возможность дать гарантии безопасности Украине", - резюмируется в сообщении.

Напомним, что гарантии безопасности для Украины, по версии члена украинской переговорной делегации Михаила Подоляка, должны быть более строгим аналогом 5-й статьи НАТО, согласно которой если на страну-член НАТО нападают, весь остальной Альянс должен ее защитить.

В качестве гарантов рассматриваются сильные с военной точки зрения страны, у которых есть ядерное оружие - Великобритания, США, Франция. Но, по словам Подоляка, к договору может присоединиться больше стран.

Отметим, что вчера президент США Джо Байден отказался оценивать свой последний разговор с Владимиром Зеленским и уточнять, готов ли Вашингтон предоставить гарантии безопасности Украине. Между тем заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что США готовы рассматривать присоединение к программе гарантий для Украины.