Президент США Джо Байден отказался оценивать свой последний разговор с Владимиром Зеленским и уточнять, готов ли Вашингтон предоставить гарантии безопасности Украине.

Это произошло 30 марта во время выступления главы Белого дома с комментариями о состоянии борьбы с COVID-19 в США.

Прямые вопросы на эту тему американскому лидеру задали журналисты. У Байдена, в частности, поинтересовались, "готовы ли США предоставить гарантии безопасности Украине в рамках ее мирных переговоров с Россией". У президента США также спросили, что именно ему сказал в ходе состоявшегося несколькими часами ранее телефонного разговора Зеленский, который, по свидетельству американского правительства, среди прочего проинформировал Байдена о ходе переговоров Украины с Россией. Однако Байден оставил эти вопросы без ответов.

Между тем заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что США готовы рассматривать присоединение к программе гарантий для Украины.

Как писала "Страна", Байден и Зеленский начали телефонный разговор со слов о снижении активности российских войск под Киевом и Черниговом, что стало одной из главных новостей 29 марта. Причем разговор был запланирован на 10:45 по восточному времени или 17:45 по Киеву, однако начался 23 минуты позже - в 18:08 по киевскому времени.

Мы также сообщали, что беседа двух президентов длилась час.