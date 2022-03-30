Президент Украины Владимир Зеленский завершил телефонный разговор с главой Белого дома Джо Байденом. Собеседники разговаривал час.

О длительности беседы и ее содержании Зеленский коротко написал в своем Твиттере.

"Только что завершил часовой разговор с президентом США. Поделился оценкой ситуации на поле боя и за столом переговоров. Говорили о конкретной оборонной поддержке, новом пакете усиленных санкций, макрофинансовой и гуманитарной помощи", - сказано в посте.

Как писала "Страна", Байден и Зеленский начали телефонный разговор со слов о снижении активности российских войск под Киевом и Черниговом, что стало одной из главных новостей 29 марта.

Разговор президентов был запланирован на 10:45 по восточному времени США или 17:45 по Киеву, однако начался 23 минуты позже - в 18:08 по киевскому времени.