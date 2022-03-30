Президенты США и Украины, Джо Байден и Владимир Зеленский, начали телефонный разговор "для обсуждения постоянной поддержки Украины перед лицом российской агрессии" после переговоров Киева и Москвы в Стамбуле.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники в Белом доме.

Известно, что разговор был запланирован на 10:45 по восточному времени или 17:45 по Киеву, однако начался 23 минуты позже - в 18:08 по киевскому времени. Единственная фраза Байдена, которую смогли процитировать журналисты, касается обещаний России о частичном выводе войск с территории Черниговской и Киевской областей (речь про анонсируемое "сокращение активности" - Ред.) Украины после удачного раунда переговоров в Стамбуле.

"Посмотрим. Я не делаю никаких выводов, пока не увижу, каковы их действия. Посмотрим, будут ли они следовать тому, что предлагают", - сказал Байден во время разговора с Зеленским.

Кроме того, глава Белого дома заверил президента Украины, что США продолжат "сохранять сильные санкции" в отношении России и "предоставлять украинским военным их законное право на защиту".

Напомним, 29 марта прошла первая за несколько недель очная встреча представителей Украины и России. Они обсудили наработки по мирному договору и послевоенному устройству Украины. В целом обе стороны считают последний раунд переговоров положительным.

Как сообщала "Страна", после переговоров в Стамбуле в Минобороны РФ объявили о снижении военной активности на двух направлениях - киевском и черниговском. Вскоре в Министерстве обороны Великобритании отреагировали на заявление Российской Федерации о "снижении активности" под Киевом. Там считают, что, убедившись в невозможности добиться окружения Киева, Россия решила сократить свою активность на этом направлении и перебросить часть сил на донецкий и луганский участки фронта.

Также "Страна" писала, что советник главы МВД Украины Антон Геращенко считает заявление российского руководства о "снижении активности" на территориях Черниговской и Киевской областей обманным маневром.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 35-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за тем, что происходит на фронте и в тылу.

Также мы анализировали главные итоги 29 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Генштаб ВСУ заявил, что РФ начала отведение части войск с территорий Киевской и Черниговской областей. Впрочем, на Донбассе, напротив, увеличивается количество сил противника. В Стамбуле вчера прошли переговоры. По итогам реакция Москвы была более позитивной, чем ранее. А президент Владимир Зеленский заявил, что сигналы, которые приходят по итогам переговоров, можно назвать положительными.

"Страна" анализировала, что означают итоги переговоров Украины и России в Стамбуле.

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О том, действительно ли отводят войска под Киевом, а также о "зраде" вокруг переговоров, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.