Мирный договор с РФ возможен лишь после полного вывода российских войск с той территории Украины, которую она контролировала по состоянию на 23 февраля.

Об этом сообщил глава украинской делегации на переговорах Давид Арахамия в общении с РБК-Украина.

"Когда мы выйдем на условное подписание договора или момент, когда его уже можно серьезно обсуждать, они должны будут полностью уйти. И тогда уже сядем его подписывать, визировать или парафировать. Это международный предохранитель, не просто наши требования или просьбы, а необходимые условия, чтобы обеспечить рабочее подписание этого документа", - заявил Давид Арахамия.

Он также сообщил, что самый сложный вопрос, который на последней встрече в Стамбуле даже не обсуждали, - это Донбасс.

"Поэтому выносили его сразу за скобки до встречи лидеров, а работали по всем остальным вопросам", - сказал он.

Что касается внеблокового статуса, то он, по словам Арахамии, предполагается в формате "укрепленного нейтралитета".

"То есть нужно рассчитывать на собственную армию, или дополнительно еще иметь гарантии. Как у Швейцарии, у Израиля, резервная армия, которая может мобилизоваться в большом количестве и дать необходимый отпор в случае агрессии. Мы не идем по такой модели, что у нас есть нейтралитет, и поэтому мы расслабились, армия нам не нужна, пускай наши гаранты о нас заботятся. Нет, как говорится, на бога надейся, а сам не плошай. Поэтому концепция "укрепленного нейтралитета" нам очень близка", - сказал Арахамия.

Также он уточнил, что вопрос снятия с России западных санкций на переговорах Украины с РФ не рассматривается.

«Большинство стран, которые накладывали санкции, сейчас рассматриваются в качестве гарантов нашей безопасности. Они могут вступать в разговоры по санкциям, но не мы их накладывали, так что и не нам их снимать», - сказал Арахамия.

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