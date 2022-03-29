200 человек за сутки. Генштаб ВСУ опубликовал актуальные данные о потерях армии РФ в Украине
В Генштабе ВСУ опубликовали последние данные о потерях России на войне против Украины. С 24 февраля по 29 марта ориентировочные потери личного состава противника составили уже 17 200 человек.
Данные опубликованы на Facebook-странице Генштаба ВСУ.
Таким образом потери за сутки составили 200 человек, сравнинительно со вчерашней сводкой.
Также РФ потеряла на украинской земле:
- танков - 597 единиц;
- боевых бронированных машин - 1710 единиц;
- артиллерийских систем – 303 единицы;
- РСЗО - 96 единиц;
- средств ПВО - 54 единицы;
- самолетов - 127 единиц;
- вертолетов - 129 единиц;
- автомобильной техники - 1178 единиц;
- кораблей/катеров - 7 единиц;
- цистерн с ГСМ - единицы;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 71 единицу;
- специальной техники – 21 единицу;
- пусковых установок ОТРК/ТРК - 4 единицы.
Ранее СБУ отчиталась, что ВСУ уничтожили российский десантный корабль "Саратов" в порту Бердянска ударом ракеты "Точка У".
Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 34-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за ситуацией на фронте, переговорами в Турции и эвакуацией из горячих точек.
Также мы анализировали главные итоги 28 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Бои шли к югу от Изюма: войска РФ пытались открыть себе дорогу на север Донецкой области. Также россияне перешли к позиционной войне под Киевом и в Черниговской области. А в Bellingcat заявили, что трое членов делегации, присутствовавшие на переговорах между Россией и Украиной в ночь с 3 на 4 марта, "могли быть отравлены химическим оружием". Одной из жертв журналисты назвали Романа Абрамовича.
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