В Генштабе ВСУ опубликовали последние данные о потерях России на войне против Украины. С 24 февраля по 29 марта ориентировочные потери личного состава противника составили уже 17 200 человек.

Данные опубликованы на Facebook-странице Генштаба ВСУ.

Таким образом потери за сутки составили 200 человек, сравнинительно со вчерашней сводкой.

Также РФ потеряла на украинской земле:

танков - 597 единиц;

боевых бронированных машин - 1710 единиц;

артиллерийских систем – 303 единицы;

РСЗО - 96 единиц;

средств ПВО - 54 единицы;

самолетов - 127 единиц;

вертолетов - 129 единиц;

автомобильной техники - 1178 единиц;

кораблей/катеров - 7 единиц;

цистерн с ГСМ - единицы;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 71 единицу;

специальной техники – ​​21 единицу;

пусковых установок ОТРК/ТРК - 4 единицы.

Ранее СБУ отчиталась, что ВСУ уничтожили российский десантный корабль "Саратов" в порту Бердянска ударом ракеты "Точка У".

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 34-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за ситуацией на фронте, переговорами в Турции и эвакуацией из горячих точек.

Также мы анализировали главные итоги 28 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Бои шли к югу от Изюма: войска РФ пытались открыть себе дорогу на север Донецкой области. Также россияне перешли к позиционной войне под Киевом и в Черниговской области. А в Bellingcat заявили, что трое членов делегации, присутствовавшие на переговорах между Россией и Украиной в ночь с 3 на 4 марта, "могли быть отравлены химическим оружием". Одной из жертв журналисты назвали Романа Абрамовича.

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О том, что произошло на 33-й день войны в Украине, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.