Вице-премьер Украины Ирина Верещук прокомментировала "Стране" скандал с Международным Красным Крестом, который открыто признался в сотрудничестве с Россией.

В частности, по ее словам, именно Красный Крест помогал россиянам насильно вывозить жителей Мариуполя на территорию РФ. По последним данным, речь идет о 40 тысячах принудительно эвакуированных мариупольцев.

"Красный Крест сам заявил о своем участии в вывозе людей из Мариуполя в Россию. Потом они эту публикацию сняли, но уже было поздно. Да, я могу это подтвердить", - сообщила "Стране" Верещук.

Она акцентировала внимание на том, что Украина не согласовывала гуманитарный коридор из Мариуполя в сторону России.

"Мы глубоко возмущены поведением Красного Креста. Каждый день мы подаем им отчеты о гумкоридорах - что сработало, что нет, и почему. Фиксируем, где Россия нарушает свои обязательства, где происходят обстрелы со стороны оккупантов. В том числе мы четко фиксируем, что Украина ни разу не согласовывала гуманитарный коридор из Мариуполя в сторону России. Это же очевидно: они оккупанты, они враги, они никакие не миротворцы. Красный Крест не имел права помогать вывозить туда людей. Прекрасно зная, что это никакой не гуманитарный коридор", - возмутилась Верещук.

Вице-премьер напомнила, что согласно Женевской конвенции гуманитарным коридором может считаться только тот маршрут, который согласовали обе стороны, и если обе стороны согласились, что прекращают огонь, а Красный Крест это засвидетельствовал.

"Этого не было в Мариуполе. Так что фактически Красный Крест работает на стороне врага. При этом, когда мы просим, Красный Крест даже наклейку на гуманитарный автомобиль нам не хочет давать. Мы говорим: хорошо, мы поедем сами, дайте нам хотя бы авто с водителем, а не хотите, мы своего водителя найдем, но тогда дайте хотя бы наклейку Красного Креста, чтобы нас не расстреляли на первом же повороте. Они не дают", - сказала Верещук.

На вопрос "Страны", почему Красный Крест помогает России, Верещук ответила: "У нас есть основания полагать, что деньги не пахнут. Вот и все. Я это даже не подозреваю, я это прекрасно знаю. Никто не скрывал, что Красный Крест получает донаты от России".

По словам вице-премьера, сегодня президент Международного Красного Креста Петер Маурер вызывает огромную критику в мировом сообществе. Нынешний скандал, по мнению Верещук, полностью дискредитировал эту организацию.

"А нужны ли вообще такие Красные Кресты, которые никого и ничего не защищают? Вот вам реальность. Миллиарды вкладывались в Красный Крест, а это, оказывается, была просто профанация и имитация. Нет больше никакого доверия к Красному Кресту. Это я вам говорю как человек и как министр, который с первого дня войны работал с ним. Я искренне разочарована такой беззубостью и такой импотентностью Красного Креста. Это уже не Красный, а Черный Крест - на международном гуманитарном праве", - считает Ирина Верещук.

Однако Верещук отметила, что эта критика не касается Украинского Красного Креста. Местное представительство организации как раз делает все возможное для спасения людей.

"Но Украинский Красный Крест не может быть во главе колонны - это только прерогатива Международного Красного Креста. Я бы хотела это обозначить, потому что в сторону Украинского Красного Креста уже тоже начался хейт. Более того - руководство категорически запрещало Украинскому Красному Кресту возглавить нашу гуманитарную колонну. А им запретили нам помогать под угрозой увольнения. Это должен знать весь мир и этому нужно положить конец", - сообщила вице-премьер.

На вопрос "Страны", собирается ли Верещук добиваться отставки Питера Маурера после этого скандала, она ответила, что его увольнение вряд ли что-то изменит.

"Я так понимаю, что там нужно все менять институционно. Но безусловно, после случившегося Петер Маурер не имеет никакого морального права оставаться на должности", - сказала вице-премьер.

Ранее "Страна" сообщала о призыве Михаила Радуцкого к Красному Кресту не открывать офис в российском Ростове-на-Дону.

Мы также писали, что "слуга народа" Дмитрий Гурин хочет запретить работу Красного Креста в Украине до конца войны.