Вице-премьер Украины Ирина Верещук в комментарии "Стране" рассказала, почему сегодня не заработали официальные гуманитарные коридоры.

По ее словам, украинская разведка сообщила, что российская сторона планировала осуществить провокацию и захватить в плен эвакуационную колонну.

"Россияне планировали захватить колонну в плен. Особенно на Мариупольском направлении - там как раз должны были вывозить раненых, помимо эвакуации. Мы связываем эту провокацию с предстоящими переговорами. Они уже такое делали, накануне переговоров в Беловежской Пуще. К тому же, я вижу и чувствую это по тому, как в течение дня задерживают наши гуманитарные колонны на блок-постах, как требуют каких-то дополнительных объяснений. И когда еще и разведка подтвердила, что есть риск провокаций, у нас не осталось сомнений, что это должно случиться. Так что мы избежали такого развития событий", - объяснила "Стране" Верещук.

Украинская власть приняла решение не эвакуировать сегодня людей, чтобы не подвергать их риску и чтобы они не становились предметом политического торга в руках оккупантов.

Тем более, что российские войска регулярно задерживают украинские гуманитарные колонны на блок-постах.

"Нельзя допускать, чтобы колонна с ранеными, женщинами и детьми стояла сутки-двое на блок-посту, где русские ее задерживают - без воды, без еды, буквально посреди леса (на маршруте от Бердянска до Васильевки). Это же мука для людей. В чем суть гумкоридора: мы идем по той территории, которую контролируют исключительно россияне. Мы ничего не можем там сделать: ни отбить их, ни применить артиллерию - по факту мы сами отдаем в руки врагу своих женщин и детей в надежде, что они не расстреляют колонну. 15 автобусов только вчера заехали в Бердянск, и мы хотели сегодня отправить еще 25 - 2000 человек на эвакуацию. Это огромный риск. И нам сообщила разведка, что не может гарантировать безопасность колонны, потому что эту территорию контролируют оккупанты", - сообщила вице-премьер.

Тем не менее, сегодня все-таки удалось эвакуировать часть мирных жителей из Бердянска, которые добрались до украинских автобусов самостоятельно.

"Наши 15 автобусов, которые стояли около Бердянска и ждали целую ночь, утром загрузились людьми и уже выехали на Васильевку. Они не заехали в Бердянск на планируемую эвакуацию, нас в сам город не запустили, и новые автобусы не заехали ни на один маршрут. Но женщины и дети сами прошли 10 км до окраины города и сами сели в наши автобусы, чтобы выехать оттуда. Мы вывезли 880 человек из зоны конфликта", - сообщила Верещук.

И добавила, что завтра планирует возобновить работу гуманитарных коридоров - прежде всего, из Мариуполя.

"У нас каждый день появляются желающие открыть гумкоридор в Мариуполь. И ООН уже пробовали, и Международный Красный Крест, и Папа Римский через свой нунциат пытался договориться с Россией. Но по факту только мы пытаемся своими силами как-то вытащить оттуда людей. Обычные украинские водители, врачи, сотрудники ГСЧС подвергают себя риску каждый день. Эти простые люди делают больше, чем папский нунциат, ООН и Красный Крест вместе взятые. Очень жаль, что ни у кого нет такой силы воли, как у простого водителя автобуса, который садится и едет на вражескую территорию и стоит по несколько суток на российских блок-постах, между небом и землей, чтобы спасти людей. Все международное право не стоит ничего. Простой водитель стоит больше, чем ООН и Красный Крест", - подытожила Верещук.

Ранее Верещук рассказала, что первый обмен военнопленными между Украиной и РФ закончился благополучно: на родину вернулись десять бойцов ВСУ и 19 гражданских.

Также мы писали, что Россия взяла в плен 14 мэров украинских городов.