В результате обстрела российскими войсками Северодонецка и Рубежного погибли два человека, 10 ранены, 26 удалось спасти из-под завалов.

Об этом вечером 28 марта сообщил в своем Фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Россияне обстреляли больницу в Северодонецке. За день в области у нас двое погибших и десять раненых

Спасены и эвакуированы 26 человек. В результате мощных обстрелов Северодонецка, Рубежного, Лисичанска, с. Щедрищево повреждено около 23 объектов, из них 14 многоквартирных и 8 частных жилых домов, кардиоотделение Северодонецкой больницы, хозяйственные сооружения. При обстреле два человека погибли (г. Северодонецк, г. Рубежное) и 10 пострадали (г. Северодонецк, г. Рубежное)", - написал чиновник.

Он добавил, что обстрелы на территории Луганской области продолжаются.

Напомним, Северодонецк и Рубежное уже несколько недель штурмуют российские войска и силы "ЛНР".

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