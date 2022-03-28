Писатель и музыкант Сергей Жадан сообщил, что попал под обстрел в Харькове. Он не пострадал.

Об этом он рассказал в Facebook в понедельник, 28 марта.

"Немного попали под обстрел. Все живы, все здоровы. Четыре прихода, ракеты, скорее всего. Мужики идут по улице, лениво попивая пивко (где только взяли?), даже не оглядываются на взрывы, хотя упало совсем рядом. Берегите себя, дорогие братья и сестры", - пишет Жадан.

С начала военной агрессии РФ Жадан вместе с другими волонтерами развозит гуманитарную помощь для мирного населения Харькова.

Ранее мы сообщали, что из-за постоянных обстрелов из Харькова уехали треть его жителей.

А вчера противник применил под Харьковом огнеметную систему "Буратино".

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается уже тридцать третий день. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте и международной арене 27 марта - на тридцать второй день войны в Украине. В блокаде оставался город Славутич, который ранее россияне взяли под контроль. Продолжились попытки взять Чернигов, который, по словам мэра города, находится в оперативном окружении. Кроме того, "глава ЛНР" Пасечник заявил о новом "референдуме" за присоединение к России.

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О том, что и зачем сказал президент США Джо Байден об Украине и России в своей речи в Варшаве 26 марта, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.