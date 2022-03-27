В ночь на воскресенье, 27 марта, российские войска применили в районе населенного пункта Изюм под Харьковом тяжелую огнеметную систему "Буратино". Кадры опубликовал советник главы МВД Антон Геращенко.

Уточним, что "Буратино" – огнеметная система тяжелого типа с термобарическими боеголовками, которые взрываются в два этапа. Сначала она выбрасывает воспалительную смесь в форме аэрозоля, затем взрывается другая часть, которая подрывает распыленный вокруг аэрозоль. Из-за такого действия термобарические боеприпасы обладают значительно более мощной силой поражения и взрывной волной.

Сегодня, 27 марта, тридцать второй день продолжаются боевые действия в Украине. Читайте в нашем онлайне об обстановке в городах и на фронте.

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