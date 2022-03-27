Бывший президент США Дональд Трамп обвинил действующего главу Соединенных Штатов Джо Байдена в войне Украины с Россией, высокой инфляции и росте стоимости бензина.

Такое заявление он сделал на митинге сторонников Трампа в городе Коммерс, штат Джорджия.

"Можете взять пять худших президентов американской истории, посадить вместе, и они не причинят такого вреда, как Джо Байден всего за 15 месяцев. За год он убил американскую мечту", - заявил Трамп.

Бывший американский президент также считает, что войны между Россией и Украиной не должно было произойти. Трамп уверен, что ситуация развивалась бы иным образом, если бы лидером страны остался он. Также, по его словам, демократы приняли ряд неверных решений в сферах экономики и сдерживания инфляции.

Напомним, ранее Трамп подал в суд на Хиллари Клинтон за ложь о его сговоре с Россией на президентских выборах 2016 года.

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