Социальная сеть Truth Social, созданная бывшим президентом США Дональдом Трампом и запущенная 20 февраля, стала самым скачиваемым бесплатным приложением в App Store в США.

Об этом сообщает агентство Reuters.

"Приложение стало доступно в App Store незадолго до полуночи воскресенья по восточному времени и к утру понедельника оказалось самым популярным бесплатным приложением, доступным в этом магазине. Truth Social автоматически загружалась на устройства Apple, принадлежащие пользователям, которые оформили предварительный заказ на приложение", - пишет агентство.

На загрузку приложения можно было оставить предзаявку. Соцсеть должна была появиться в гаджетах автоматически сразу после запуска. Однако некоторые пользователи столкнулись с проблемами при загрузке: из‑за популярности приложения их внесли в лист ожидания.

На странице магазина приложений Truth Social с подробным описанием истории версий была показана первая общедоступная версия приложения 1.0. Текущая версия 1.0.1 включает исправления ошибок.

Создатели соцсети рассчитывают, что она полноценно заработает на всей территории США к концу марта. В дальнейшем приложение Truth Social станет доступно пользователям и в других странах.

Дональд Трамп заявил о намерении запустить свою соцсеть в октябре 2021 года. Медиакомпания Digital World Acquisition Corp. привлекла в проект инвестиции в 1 миллиард долларов.

С помощью Truth Social Трамп ответил на блокировку его аккаунтов в Facebook, Twitter и YouTube, которая произошла после штурма Капитолия его сторонниками в начале 2021 года.