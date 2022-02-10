Бывший президент США Дональд Трамп опроверг информацию о том, что во время своего президентства он смывал в унитаз Белого дома документы.

Об этом сообщает Dailymail.

"Кроме того, еще одна фейковая история о том, что я спустил бумаги и документы в унитаз Белого дома, категорически не соответствует действительности и просто выдумана репортером, чтобы привлечь внимание общественности к выдуманной книге", - сказал он.

Трамп считает, что Демократическая партия таким образом хочет замаскировать насколько "ужасно страна живет под управлением администрации Джо Байдена".

Напомним, сегодня в СМИ со ссылкой на книгу Confidence Man ("Мошенник") журналистки газеты New York Times Мэгги Хаберман появилась информация о том, что во время президентства Трампа сотрудники Белого дома периодически находили в унитазе скомканные документы и, вероятно, их смывал туда экс-глава государства.

Также "Страна" сообщала, что Дональд Трамп обвинил администрацию президента соединенных Штатов Америки Джо Байдена в рекордной инфляции и товарном дефиците.