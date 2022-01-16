Бывший президент США Дональд Трамп на выступлении перед сторонниками в Аризоне заявил, что больше всего на посту главы государства ему осложнили работу не другие страны, а американские чиновники с их фальсификациями о России.

Об этом сообщает РИА-Новости в воскресенье, 16 января.

"Какая самая сложная страна, с которой приходилось иметь дело, они спрашивали: Россия, Китай, Северная Корея, Иран? Самая сложная страна, с которой приходилось иметь дело, - это США. У нас есть некоторые сумасшедшие люди, которые создали эти фальсификации: "Россия, Россия, Россия". Все сфабрикованное, все созданное", - сказал Трамп на митинге сторонников в городе Флоренс, штат Аризона.

Он в очередной раз опроверг слухи о его якобы имевшихся связей с Россией, расследование по которым началось практические сразу после победы Трампа в выборах.

Представители России также неоднократно опровергали информацию о возможном вмешательстве в выборы президента Соединенных Штатов.

Ранее "Страна" сообщала, что новое медиа-предприятие бывшего президента США Дональда Трампа планирует запустить приложение для социальных сетей Truth Social 21 февраля. В декабре Трампу удалось привлечь финансовых инвесторов, готовых дать миллиард долларов на создание социальной сети Truth Social и вывода ее на биржу.

Также мы приводили слова Трампа о Twitter: политик назвал соцсеть "позором демократии" и призвал сторонников покинуть ее.

Напомним, что президент США Джо Байден назвал прошлогодний штурм Капитолия сторонниками Трампа попыткой госпереворота.