Бывший президент США Дональд Трамп, который пишет мемуары о своей работе в Белом доме, поддержал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в преддверии парламентских выборов весной 2022 года, назвав венгерского политика "сильным лидером".

Об этом сообщает The New York Times.

Орбан был одним из первых поклонников Трампа и поддержал его еще до президентских выборов летом 2016 года. После победы Трамп устроил Орбану встречу в Овальном кабинете в 2019 году. Венгерскому лидеру отказывали в такой аудиенции с 1998 года.

После этой встречи Трамп сказал, что Орбан, вероятно, немного контроверсионный, но это нормально. В 2020 году Орбан снова публично поддержал Трампа на президентских выборах, который тот проиграл.

В своем заявлении в понедельник Трамп описал Орбана как "сильного лидера", "выполнившего мощную и замечательную работу по защите Венгрии, остановке нелегальной иммиграции, созданию рабочих мест, торговли, и ему следует позволить продолжать делать это на предстоящих выборах".

Интересно, что обычно бывшие или действующие президенты США не поддерживают кандидатов на выборах в других странах.

Напомним, пппозиционные партии Венгрии определились с кандидатом, который будет противостоять нынешнему премьеру страны Виктору Орбану на парламентских выборах в апреле 2022 года. Это Петер Марки-Зай - беспартийный консерватор и мэр города Ходмезёвашархей, который выиграл второй тур праймериз. Согласно опросам общественного мнения, возглавляемая Виктором Орбаном партия "Фидес" уже потеряла свое преимущество и имеет равные с оппозицией шансы на победу.

Как писала "Страна", Орбан обвинил миллиардера Джорджа Cороса и США во вмешательстве во внутреннюю политику Венгрии. Также известно, что Венгрия и ее союзник Польша сейчас находятся в конфликте с официальным Брюсселем из-за вопросов свободы СМИ, верховенства права и прав ЛГБТ.

Также мы писали, что Венгрия решила отказаться от поставок газа через Украину ради энергетической безопасности своей страны. В частности, Будапешт выразил недовольство состоянием украинской газотранспортной системы и обвинил Украину во вмешательстве во внутренние дела после подписания контракта с "Газпромом".