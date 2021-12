Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, которому удалось собрать миллиард долларов на создание социальной сети Truth Social, рассказал, что пишет мемуары о своем четырехлетнем пребывании на посту главы государства США.

Об этом он заявил в понедельник в интервью телеканалу Newsmax TV.

"Да, я пишу их (мемуары - Ред.). Вот увидите - это будет очень сильная вещь", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Экс-президент США добавил, что его будущая книга "вызвала большой интерес у издателей". При этом Трамп не назвал сроки публикации своих мемуаров, а также не раскрыл возможных тем, которые будут там освещены.

Напомним, Дональд Трамп занимал пост президента США с 2017 по 2021 год. За свою жизнь республиканец выпустил более десятка книг, самая известная из которых первая - "Искусство заключать сделки" (The Art of the Deal, 1987) написанная в соавторстве с журналистом Тони Шварцем.

Также мы писали, что ранее Твиттер бессрочно заблокировал страницу Трампа на своей платформе. В Facebook и Instagram Трампа заблокировали на два года. Принадлежащий компании Google видеохостинг YouTube ввел запрет на публикацию новых видео на его канале.

В июне 2021 года Трамп заявил, что решение компании Facebook на два года приостановить работу его аккаунтов в этой соцсети и в принадлежащей ей соцсети Instagram является неуважением к более чем 70 млн американцам, которые голосовали за него на выборах 2020 года, и покушением на свободу слова.

После чего Трамп заявил, что примет участие в подаче коллективного иска в суд против Google, Twitter и Facebook, которые заблокировали его страницы.