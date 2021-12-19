Экс-первая леди Соединенных Штатов Америки запустила NFT-маркетплейс на блокчейне Solana и выпустила собственную коллекцию невзаимозаменяемых токенов. Отмечается, что часть сборов от продаж пойдет на благотворительность.

Об этом сообщает Bloomberg.

Первый лот, который выставила бывшая леди США называется "Взгляд Меланьи". Он выпущен ограниченным тиражом и доступен для покупателей с 16 по 31 декабря по цене в $187 (5132,10 грн. по текущему курсу). Это цифровая акварель, которую создал французский художник Марк-Антуан Кулон.

Кроме того, как сообщается, часть сборов от продаж NFT Мелании Трамп будут направлены на благотворительность. Деньги пойдут на поддержку детей, которых воспитывают приемные родители, - у них будет возможность развиваться в области компьютерных наук и технологий.

Напомним, ранее мы писали о том, что первое в истории сообщение на сотовый телефон с текстом "Merry Christmas" в формате NFT выставил на аукцион оператор Vodafone. Торги пройдут 21 декабря. Деньги от продажи необычного лота передадут агентству ООН по делам беженцев. За лот ожидают выручить 200 000 евро.