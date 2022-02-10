Во времена президентства Дональда Трампа работники Белого дома периодически находили в унитазе скомканные документы. Есть вероятность, что их смывал экс-президент, нарушая закон о хранении документации.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на книгу Confidence Man ("Мошенник") журналистки газеты New York Times Мэгги Хаберман.

Как пишут СМИ, Национальное управление архивов и документации попросило минюст проверить, как бывший президент обращался с документацией Белого дома.

"Находясь у власти, бывший президент беспечно нарушал Закон о президентских документах , который требовал от него сохранения письменных сообщений, касающихся его служебных обязанностей", - сказано в сообщении.

Сообщается, что Трамп часто рвал документы. Более того, после того, как он покинул Белй дом, Трамп якобы прихватил "существенные письменные материалы" в свое имение Мар-а-Лаго.

Во времена его президентства работники Белого дома периодически обнаруживали комки печатной бумаги, забивавшие унитаз, и считали, что президент смыл обрывки документов.

Напомним, Трамп обвинил администрацию Байдена в рекордной инфляции и товарном дефиците.

Также сообщалось, что Трамп объяснил, что Россия делает с Украиной при Байдене и не могла при нём.