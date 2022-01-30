Бывший президент США Дональд Трамп пообещал помиловать участников прошлогоднего штурма Капитолия, если примет участие в ближайших президентских выборах и победит на них.

Об этом Дональд Трамп заявил на митинге перед своими сторонниками в Техасе.

"Если я буду участвовать и одержу победу, то мы будем по справедливости обращаться с этими людьми из 6 января. Мы будем обходиться с ними справедливо, и, если потребуется помилование, мы их помилуем, потому что с ними обходятся так несправедливо", - сказал Трамп.

При этом, американский политик снова не раскрыл своих планов на 2024 год, когда должны состояться выборы президента США.

Напомним, что Дональд Трамп раскритиковал нынешнего главу Белого дома Джо Байдена, назвав неудачным его телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, если даже хоть половина распространившихся слухов являются правдой. "Президент Украины вроде бы говорил ему (Байдену): "Успокойся, просто успокойся. Я думаю, у нас все в порядке. Просто успокойся". Вы можете в это поверить?" – сказал Трамп.

Ранее мы писали, что бывший президент США Дональд Трамп призвал внимательно наблюдать за тем, что будет происходить вокруг Тайваня после Олимпиады в Пекине и назвал себя "хорошим предсказателем".

Также "Страна" сообщала, что Дональд Трамп заявил, что причиной кризисной ситуации вокруг Украины стала надежда европейских стран на безвозмездную помощь от США.