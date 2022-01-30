Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что причиной кризисной ситуации вокруг Украины стала надежда европейских стран на безвозмездную помощь от США.

Об этом сообщает "РИА-Новости" в воскресенье, 30 января, со ссылкой на слова Трампа на митинге перед своими сторонниками в Техасе.

"Большой причиной того, что мы сейчас наблюдаем эту опасную ситуацию вокруг Украины, является то, что, как только Байден пришел к власти, для других стран это стало сигналом о возвращении старых дней, когда можно было пользоваться Соединенными Штатами. Что им не нужно платить по своим счетам и рисковать своими жизнями. Пусть тупые американцы делают все за нас", - заявил бывший президент США.

Дональд Трамп напомнил, что в торговле европейцы обманывают США почти так же, как Китай, но никто об этом не говорит.

Ранее мы писали, что бывший президент США Дональд Трамп призвал внимательно наблюдать за тем, что будет происходить вокруг Тайваня после Олимпиады в Пекине и назвал себя "хорошим предсказателем".

Также "Страна" сообщала, что Дональд Трамп раскритиковал нынешнего главу Белого дома Джо Байдена, назвав неудачным его телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, если даже хоть половина распространившихся слухов являются правдой. "Президент Украины вроде бы говорил ему (Байдену): "Успокойся, просто успокойся. Я думаю, у нас все в порядке. Просто успокойся". Вы можете в это поверить?" – сказал Трамп.