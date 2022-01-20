Комитет конгресса Соединенных Штатов Америки, который занимается расследованием произошедшего в 2021 году штурма Капитолия, обратился к дочери бывшего президента страны Дональда Трампа Иванке с просьбой о "добровольном сотрудничестве".

Об этом сообщает "РИА-Новости" со ссылкой на заявление ведомства в четверг, 20 января.

Дочь политика занимала должность его советника, а также была главой управления Белого дома по экономическим инициативам и предпринимательству. Ее пригласили к сотрудничеству для передачи данных о попытках бывшего президента помешать сертификации итогов выборов, которые были проиграны им.

Следователи ожидают, что Иванка также расскажет о реакции Трампа на события 6 января и предпринятых им дальнейших действиях, в том числе "состоянии рассудка".

В заявлении комитета добавили, что предстоящие Иванке вопросы будут касаться только событий 6 января, действий, которые им способствовали или повлияли на них, а также роли Иванки в Белом доме в указанный период.

Ранее "Страна" сообщала, что президент США Джо Байден назвал прошлогодний штурм Капитолия сторонниками Трампа попыткой госпереворота.

Также мы писали, что Байден назвал героями копов-охранников Капитолия, которые покончили с собой.