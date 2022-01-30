Бывший президент США Дональд Трамп обвинил действующего американского лидера Джо Байдена в "некомпетентности" и "слабости", которые могут привести к третьей мировой войне.

Об этом Дональд Трамп заявил на митинге перед своими сторонниками в Техасе в воскресенье, 30 января.

"Слабость и некомпетентность Джо Байдена создают реальный риск третьей мировой войны. Каждый день некомпетентность Байдена подвергает риску Америку. Как каждый знает, что то, что Россия делает с Украиной, никогда не было бы возможно... если бы я был президентом", - сказал Дональд Трамп.

Кроме того, бывший американский президент поставил себе в заслугу то, что при нем США не втягивались в новые и завершали старые "абсурдные" войны, исповедуя рейгановский принцип "мир посредством силы".

Трамп добавил, что, несмотря на хорошие, как он утверждает, отношения, сложившиеся у него с российским руководством, Россия бы не решилась собрать многотысячную группировку войск у границ соседней страны.

"Они бы и не помыслили об этом, они бы никогда не решились", - заявил бывший президент США.

Ранее "Страна" сообщала, что бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что причиной кризисной ситуации вокруг Украины стала надежда европейских стран на безвозмездную помощь от США.

Также мы писали, что Дональд Трамп призвал внимательно наблюдать за тем, что будет происходить вокруг Тайваня после Олимпиады в Пекине и назвал себя "хорошим предсказателем".