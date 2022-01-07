Новое медиа-предприятие бывшего президента США Дональда Трампа планирует запустить приложение для социальных сетей Truth Social 21 февраля. В декабре Трампу удалось привлечь финансовых инвесторов, готовых дать миллиард долларов на создание социальной сети Truth Social и вывода ее на биржу.

Дату старта проекта сообщает Reuters со ссылкой на данные Apple Inc.

Truth Social компании Trump Media & Technology Group (TMTG) должна стать альтернативой Twitter и доступна для предварительного заказа перед официальным стартом, запланированным на День президентов США - 21 февраля.

Как и в Twitter, приложение предлагает функции, позволяющие следить за другими авторами и по актуальным темам. Сообщения в новой соцсети, эквивалентные твитам, будут называться "правда" ("truth").

Запуск приложения состоится через 13 месяцев после того, как Facebook и Twitter заблокировали Трампа за то, что он якобы побудил своих сторонников напасть 6 января на Капитолий США.

TMTG и Apple не ответили на запросы о комментариях, но источник, знакомый с этим вопросом, подтвердил, что запланированная дата запуска приложения - 21 февраля.

Ожидается, что запуск станет первым из нескольких этапов развития TMTG. Вторым будет услуга подписки на видео с развлечениями, новостями и подкастами по запросу TMTG+.

TMTG оценивается в 5,3 миллиарда долларов на основе стоимости акций Digital World Acquisition Corp.

Сторонники Трампа и розничные инвесторы скупили акции Digital World, сделав ставку на то, что популярность Трампа с его республиканской политической базой приведет к безудержному коммерческому успеху.

Между тем Трамп отменил пресс-конференцию в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде, запланированную на 6 января, в годовщину нападения на Капитолий. Он сказал, что вместо этого выступит с речью на митинге в Аризоне 15 января.

Ранее "Страна" приводила слова Трампа о Twitter: политик назвал соцсеть "позором демократии" и призвал сторонников покинуть ее.

Также мы писали, что в феврале Трамп устроит сбор средств в поддержку кандидатов на промежуточных выборах в Конгресс, которые пройдут в этом году.