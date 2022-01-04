Старший сын экс-президента США Дональд Трамп-младший собирается жениться во второй раз. Его избранницей стала 52-летняя Кимберли Гилфойл - бывшая советница его отца, которая старше своего будущего мужа на восемь лет, пишет Hello!.

Доказательством помолвки стало опубликованное в сети фото с празднования Нового года и дня рождения Дональда, которому 31 декабря исполнилось 44 года. На снимках хорошо видно кольцо с большим бриллиантом на пальце Кимберли. Также она сделала подпись под своим постом.

"Дон, ты сильный, умный, смелый, веселый! Любовь всей моей жизни. Не могу дождаться, чтобы провести вместе остаток нашей жизни. Люблю тебя", - написала Кимберли на своей странице в соцсети.

Отметим, что Кимберли Гилфойл - бывшая ведущая Fox News, а с 2018 она стала сотрудницей одного из предвыборных фондов в поддержку Дональда Трампа-старшего и республиканцев.

Ранее "Страна" писала о том, что КГБ следил за Дональдом Трампом со времен его женитьбы на модели.

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