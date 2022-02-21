Состоялся запуск соцсети Truth Social экс-президента США Дональда Трампа, о которой он рассказывал еще в начале этого года. Некоторые пользователи смогли оценить площадку в версии для тестирования.

О старте работы соцсети сообщило агентство Reuters.

По данным агентства, запуск не обошелся без проблем. У тех, кто оформил предварительный заказ, приложение загрузилось автоматически, но из-за большого количества желающих возникли сбои. В результате некоторым пользователям пришло уведомление: "Из-за большого спроса мы добавили вас в наш список ожидания".

Truth Social - это новая социальная сеть, которая была запущена Дональдом Трампом 20 февраля. Найти ее приложение можно в Apple App Store.

Запуском социальной сети Трампа занимается компания Trump Media & Technology Group (TMTG), которую возглавляет бывший член Палаты представителей Дэвин Нуньес.

В планах TMTG - выход на нью-йоркскую биржу, для чего в компании предварительно пойдут на слияние с Digital World Acquisition Corp (DWAC).

Ранее, после штурма его сторонниками здания Капитолия 6 января 2021 года, Трампу было запрещено использовать Twitter, Facebook и YouTube: его обвинили в публикации сообщений, подстрекающих к насилию.

Вследствие такой политики популярных соцсетей Трамп жестко раскритиковал их. Например, Twitter он назвал "позором демократии" и призвал сторонников покинуть соцсеть.