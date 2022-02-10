У Дональда Трампа назвали новые сроки запуска социальной сети Truth Social
Запуск социальной сети бывшего президента США Дональда Трампа, которая получила название Truth Social, ожидается к концу марта.
Об этом сообщает телеканал Fox Business со ссылкой на источники.
По данным источников телеканала, в настоящее время продолжается бета-тестирование социальной сети.
Ожидается, что пользователи в США смогут загрузить соответствующее приложение и создать в нем аккаунты к концу марта.
Источники телеканала добавили, что предзаказ приложения доступен в App Store.
Напомним, что в декабре прошлого года Дональду Трампу удалось привлечь финансовых инвесторов, готовых дать миллиард долларов на создание социальной сети Truth Social и вывода ее на биржу.
Truth Social должна стать альтернативой Twitter. Как и в Twitter, приложение предлагает функции, позволяющие следить за другими авторами и по актуальным темам. Сообщения в новой соцсети, эквивалентные твитам, будут называться "правда" ("truth").
Создать свою собственную сеть Трампа побудили решения Facebook и Twitter о блокировке аккаунтов Трампа за то, что он якобы призвал своих сторонников напасть 6 января 2021 года на Капитолий США.
Кроме того, бывшему главе Белого дома даже запретили пользоваться видеостриминговой платформой Twitch для геймеров.
Ранее мы писали, что Трамп назвал Twitter "позором демократии" и призвал сторонников покинуть соцсеть.