Запуск социальной сети бывшего президента США Дональда Трампа, которая получила название Truth Social, ожидается к концу марта.

Об этом сообщает телеканал Fox Business со ссылкой на источники.

По данным источников телеканала, в настоящее время продолжается бета-тестирование социальной сети.

Ожидается, что пользователи в США смогут загрузить соответствующее приложение и создать в нем аккаунты к концу марта.

Источники телеканала добавили, что предзаказ приложения доступен в App Store.

Напомним, что в декабре прошлого года Дональду Трампу удалось привлечь финансовых инвесторов, готовых дать миллиард долларов на создание социальной сети Truth Social и вывода ее на биржу.

Truth Social должна стать альтернативой Twitter. Как и в Twitter, приложение предлагает функции, позволяющие следить за другими авторами и по актуальным темам. Сообщения в новой соцсети, эквивалентные твитам, будут называться "правда" ("truth").

Создать свою собственную сеть Трампа побудили решения Facebook и Twitter о блокировке аккаунтов Трампа за то, что он якобы призвал своих сторонников напасть 6 января 2021 года на Капитолий США.

Кроме того, бывшему главе Белого дома даже запретили пользоваться видеостриминговой платформой Twitch для геймеров.

Ранее мы писали, что Трамп назвал Twitter "позором демократии" и призвал сторонников покинуть соцсеть.