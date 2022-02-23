Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп оценил как "гениальное" решение президента РФ Владимира Путина о признании независимости "ЛДНР".

Об этом он сообщил в интервью американскому подкасту "The Clay Travis and Buck Sexton Show".

"Я вчера увидел это по телевизору, и я сказал: "Это гениально". Путин декларирует большую часть Украины, Путин объявляет ее независимой. О, это замечательно", - сказал Трамп.

По мнению Трампа, сейчас Путин планирует выступить миротворцем.

"Итак, Путин сейчас говорит: "Это самостоятельная", большая часть Украины... И он пойдет и будет миротворцем. Это самая сильная миротворческая сила… Мы могли бы использовать это на нашей южной границе. Это самая сильная миротворческая сила, которую я когда-либо видел", - сказал Трамп.

Также экс-президент раскритиковал администрацию Байдена за ее реакцию на происходящее.

"Кстати, у нас такого никогда бы не случилось. Если бы я был в офисе, даже немыслимо. Этого никогда бы не случилось. Но вот парень, который говорит, знаете, "Я объявлю большую часть Украины независимой", он использовал слово "независимая", "и мы войдем, и я помогу сохранить мир". Ты должен сказать, что это довольно сообразительно. И знаете, что ответил Байден? Ответа не последовало. Это очень грустно", - сказал Трамп.

Напомним, 21 февраля Владимир Путин после заседания Совета безопасности Российской Федерации и видеообращения к гражданам по теме Украины принял решение признать "ЛНР" и "ДНР" независимыми государствами.

Вчера прошел брифинг президента США Джо Байдена, на котором американский президент выразил свою позицию после признания Россией независимости "ЛДНР". В Белом доме считают, что после признания "ЛДНР" начнется "вторжение" России.

Помимо этого, Джо Байден подписал указ о санкциях в связи с признанием Россией "ЛНР" и "ДНР". Документ называется "Исполнительный указ о блокировании собственности определенных лиц и запрещении определенных сделок в связи с продолжающимися усилиями России по подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины".

О том, что произошло после признания "ДНР" и "ЛНР", рассказывала в блоге "Ясно.Понятно" Олеся Медведева.