Кабинет министров Украины принял постановление, согласно которому с помощью приложения "Дия" будут собирать информацию о поврежденном или уничтоженном в результате российского вторжения имуществе.

Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра.

"Уже через неделю после вступления постановления в силу каждый украинец, чей дом разрушила война, сможет через "Дию" прислать сообщение и зафиксировать факт повреждений, чтобы мы имели возможность подсчитать убытки и оценить, сколько средств нужно Украине на восстановление", - говорится в записи.

В то же время Шмыгаль уточнил, что власти обещают отстроить все поврежденные и уничтоженные здания и улицы.

"И этот процесс начинается уже сейчас – со сбора информации и фиксации убытков", - добавил он.

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