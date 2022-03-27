К 27 марта в Украине в результате вторжения Российской Федерации погибли 139 детей.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора на своей официальной странице в Facebook.

"По состоянию на утро 27 марта 2022 года 139 детей погибли и более 205 ранены из-за вооруженной агрессии Российской Федерации. Больше всего пострадало детей в Киевской – 65, Харьковской – 45, Донецкой – 53, Черниговской – 38, Николаевской – 29, Луганской – 25, Запорожской – 19, Херсонской – 21, столице – 16, Житомирской – 15 и Сумской – 14 областях", - говорится в записи.

В ведомстве привели детали некоторых трагических случаев гибели детей.

Так, по его данным, 25 марта военнослужащими ВС РФ с применением тяжелой артиллерии было обстреляно с. Большая Александровка Бериславского района Херсонской области. В результате обстрела погиб 4-летний ребенок.

26 марта двое детей получили ранения из-за обстрела оккупантами г. Мелитополя Запорожской области.

26 марта военнослужащие Российской Федерации открыли огонь по городу Боярка в Киевской области, в результате чего один ребенок получил ранения.

"Ежедневные бомбардировки и обстрелы привели к повреждению 733 учебных заведений. 74 из них разрушены полностью. Похуже ситуация в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской областях и городе Киев. Эти данные не окончательны, поскольку отсутствует возможность осмотра мест обстрелов в районах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях", - подытожили в Офисе генерального прокурора.

Напомним, что 4,3 млн украинских детей покинули свои дома из-за войны.

Сегодня, 27 марта, тридцать второй день продолжаются боевые действия в Украине. Читайте в нашем онлайне об обстановке в городах и на фронте.

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