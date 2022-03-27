В воскресенье, 27 марта, в Украине идет 32-й день войны с Россией.

За это время российские войска вошли во все граничащие с РФ области - Черниговская, Сумская, Харьковская, Луганская. Через белорусскую границу они заняли часть Киевской области к западу от столицы, а с Черниговщины подошли к Киеву с востока. Но ни в одной из этих областей не взяты крупнейшие города.

На втором месяце войны то и дело обостряется вопрос обеспечения людей продуктами питания. Ранее мы писали, как сейчас обстоят дела с запасами еды и что будет с ценами.

Также мы писали, что ситуация с топливом в Украине критическая.

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Ниже хроника событий сегодняшнего дня. Материал обновляется.

27 марта

12:21 Американский актер и режиссер Шон Пенн призвал бойкотировать вручение премии Оскар в этом году, если Американская киноакадемия не даст выступить на ней президенту Украины Владимиру Зеленскому.

12:08 В "ДНР" ввели "фильтрационные мероприятия" для тех, кто эвакуировался с украинской территории. Об этом сообщает "МВД ДНР".

Под эти мероприятия подпадают все, кто приехал с подконтрольной Украине территории. Их обязывают явиться для прохождения проверки в отдел "полиции" по месту фактического пребывания. После визита людям будут выдавать разрешительные документы.

Как заявляют в "ДНР", таким образом собираются вычислять "причастных к силовым структурам Украины, участников националистических батальонов, членов диверсионно-разведывательных групп, а также их пособников".

12:05 Мэр занятого российскими войсками Славутича Юрий Фомичев заявил, что удалось договориться о периодической ротации сотрудников ЧАЭС, которая с 24 февраля находится под контролем россиян.

"По ротации персонала на ЧАЭС нам удалось частично заменить ту смену, которая работала на момент 24 февраля. Имеем связь с теми, кто там находится", - сказал Фомичев.

12:01 Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина на переговорах с Россией о прекращении войны настаивает на гарантиях безопасности.

"Мы настаиваем на системе гарантий безопасности, в которую войдут страны, готовые предоставить эти гарантии также в военном смысле. От этого зависит многое другое. Это наша встречная позиция. В то же время, эта система гарантий не будет иметь смысла без участия США", - сообщил Подоляк в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Также Подоляк добавил, что в переговорах с российской стороной есть определенный прогресс в рабочих подгруппах, но в целом продвижение пока не такое, как хотелось бы Киеву.

"Российская сторона любит сливать в СМИ какую-то информацию, какие-то версии относительно переговоров, надеясь, что в нашей стране, в которой идет открытая дискуссия, будут спекуляции, эмоции и конфликты", – заявил Подоляк.

11: 54 Референдум о вхождении в состав России может пройти в "ЛНР" в ближайшее время, заявил "глава ЛНР" Леонид Пасечник.

11:41 Генеральный директор Auchan Retail International, оператора сетей гипермаркетов "Ашан", Ив Клод сказал, что компания не планирует уходить с российского рынка из-за войны в Украине. Об этом он заявил в ответ на обвинения со стороны Зеленского в спонсировании российской агрессии.

"Зеленский - очень смелый человек, которого я уважаю. В контексте войны в его стране его поведение служит всем примером, но так говорить несправедливо. Сталкивать людей между собой бесполезно", - сказал Клод интервью французскому изданию Le Journal du Dimanche.

"Мы продолжим кормить население этих двух стран. Другой цели у нас никогда не было", - заявил он, добавив, что компания "работает ради гражданского населения".

В российской сети 311 магазинов "Ашан", в украинской - 22.

11:30 Мэр Мариуполя Вадим Бойченко дал интервью УНИАН. В нем он заявил, что окраины города взяли под контроль россияне, город оказался в кольце, и это кольцо сжимается. Он добавил, что даже Генеральному штабу ВСУ трудно сказать, когда город может быть освобожден.

Также градоначальник сообщил, что метод действий противника - блокада города и лишение его критической инфраструктуры. При этом волонтеры помогают населению выживать, как могут, сильно рискуя жизнью и часто пропадая с радаров.

Кроме того, Бойченко сказал, что при ударе по драмтеатру погибли около 300 человек. А в целом счет погибших мирных граждан идет на тысячи.

По его оценке, из города эвакуировано 50% населения от 540 тысяч, живших в нем до войны. Из них от 20 до 30 тысяч мариупольцев выехали в "ДНР" и в Россию.

11:04 Швейцарская страховая компания Zurich Insurance убрала свой логотип в виде буквы Z из соцсетей, чтобы не ассоциироваться с поддержкой российской армии.

10: 59 С 28 марта в Киеве возобновляется учеба в дистанционном формате для школьников и студентов, сообщили в КГГА.

Замглавы КГГА Валентин Мондриевский заявил, что учебный процесс будет больше ориентирован на повторение выученного и не будет включать объемные домашние задания. Цель учебы сейчас - наладить общение и оказать психологическую поддержку детям.

10: 33 В Славутиче Киевской области, куда вчера вошли российские войска, сегодня планируют открыть "зеленый коридор" для выезда из города женщин и детей. Для этого подадут автобусы.

10: 30 Россия начала уничтожать украинские запасы нефти и продовольствия, заявил советник главы МВД Украины Вадим Денисенко, комментируя последние ракетные удары России по нефтебазам.

Он также сказал, что Россия стала стягивать новые войска к украинской границе, что может означать скорое начало новых попыток армии РФ продвинуться вглубь украинской территории.

10:18 Украина просит Красный крест не открывать пункты помощи и приема беженцев в Ростове-на-Дону. С таким призывом к организации выступил председатель Комитета по здоровью нации Верховной рады Михаил Радуцкий.

Радуцкий считает, что это легитимизирует российское направление вывоза беженцев из украинских городов.

10:04 Появились кадры, как после обстрелов сейчас выглядит улица Свободы в Харькове, расположенная в центре города.

9:53 Британская разведка в очередной раз сообщает, что российские войска попытаются окружить украинские силы в Донецкой и Луганской областях. Наступление сил РФ может происходить со стороны Харькова и Мариуполя, отмечают британцы.

9:50 Российские войска применили ТОС-1 "Буратино" во время боев около Изюма, пишет советник главы МВД Антон Геращенко в своём Телеграм-канале.

"Буратино" - тяжёлая огнемётная система (ТОС) с термобарическими боеголовками, которые взрываются в два этапа. Сначала она выбрасывает воспалительную смесь в форме аэрозоля, затем взрывается другая часть, которая подрывает распыленный вокруг аэрозоль. Из-за такого действия термобарические боеприпасы обладают значительно более мощной силой поражения и взрывной волной.

9:48 Украинцы, принимающие участие в теробороне, получат такие же права, как и военнослужащие. Они смогут выходить на пенсию в 55 лет (мужчины) и 50 лет (женщины). Об этом сообщает Минсоцполитики.

Как добавили в ведомстве, обязательное условие для выхода на пенсию следующее: к указанному возрасту у женщин должно быть не меньше 20, а мужчин – 25 лет стажа.

Также участники теробороны будут получать повышенные пенсии, как и военнослужащие.

9:45 Кабинет министров Украины принял постановление, по которому с помощью приложения "Дия" будут собирать информацию о поврежденном или уничтоженном в результате российского вторжения имуществе. Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что власти отстроят все поврежденные и уничтоженные здания и улицы.

9:39 ГСЧС сообщает, что ликвидировала пожар на нефтебазе во Львове после вчерашнего удара российскими ракетами.

9:26 Генштаб ВСУ назвал потери противника по состоянию на утро 27 марта. По его данным, общие боевые потери противника с 24.02 по 27.03 ориентировочно составили 16 600 человек. Россия также потеряла:

танков ‒ 582 единицы,

боевых бронированных машин ‒ 1664 единицы,

артиллерийских систем – 294 единицы,

РСЗО - 93 единицы,

самолетов – 121 единицу,

вертолетов – 127 единиц.





9:12 Как сообщает Офис генпрокурора, по состоянию на утро 27 марта 139 детей погибли и более 205 ранены из-за вторжения Российской Федерации. Больше всего пострадало детей в Киевской – 65, Харьковской – 45, Донецкой – 53, Черниговской – 38, Николаевской – 29, Луганской – 25, Запорожской – 19, Херсонской – 21, столице – 16, Житомирской – 15 и Сумской – 14 областях.

9:00 Бывший президент США Дональд Трамп обвинил нынешнюю администрацию в ситуации вокруг Украины, а также высокой инфляции и росте цен на бензин.

Также Трамп винит Байдена в том, что тот убил "американскую мечту".

8:35 Президент Финляндии Саули Ниинисте объяснил, почему его страна не будет идти в НАТО. По его словам, Финляндия может столкнуться с угрозой нарушения границ со стороны России и станет мишенью для российской кибервойны, если решит подать заявку на членство в альянсе.

"Мы даже не знаем всех возможностей гибридного воздействия, которые кто-то может изобрести. Весь мир информационных технологий уязвим. Даже некоторые важные функции общества могут быть нарушены", - заявил Саули Ниинисте в интервью телекомпании YLE.

Финляндия, как известно, после Второй мировой войны стала нейтральной страной, которая не вступает ни в какие военные блоки. При этом она является членом ЕС.

8:29 В Луганской области из-за боевых действий и постоянных обстрелов начали гореть леса. Видео пожаров публикует губернатор Луганщины Сергей Гайдай.

"Есть новая проблема. Из-за обстрелов в Луганской области массово горит лесная подстилка и сухая трава. Пылало около 15 гектаров. В Кременной был большой пожар в одном из хозяйств, ГСЧС его ликвидировали", - написал Гайдай в Facebook.

8:22 Губернатор Сумской области Дмитрий Живицкий опубликовал видео с улиц освобожденного украинскими военными 26 марта Тростянца и населенного пункта Боровля.

8:20 В Словакии начал работать первый комплекс ПВО Patriot, о чем сообщил премьер-министр страны Эдуард Хегер. Поставка Patriot была главным условием, выдвинутым Словакией для передачи своих комплексов С-300 Украине.

Отметим, что 18 марта глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "Москва не допустит" поставок С-300 Киеву.

8:03 Журналист американской новостной медиа-компании BuzzFeed Кристофер Миллер публикует фото удара по украинским позициям под Авдеевкой. По словам украинских военных, приславших ему фото, противник применяет против ВСУ белый фосфор.

Авдеевка - это один из главных укрепрайонов украинской армии под Донецком. Уже несколько дней город подвергается сильным обстрелам со стороны "ДНР" и российских войск.

Отметим, что ранее подобные фотографии публиковались из Донецка. В "ДНР" тогда заявили, что это работа осветительных боеприпасов ВСУ - так называемая "осветительная люстра".

8:00 В бою под Харьковом погиб создатель организации "Фрайкор" Георгий Тарасенко. На войне он командовал одноименным добровольческим батальоном.

"Георгий был националистом всю жизнь: в националистическом движении с домайдановских времен, участник Революции Достоинства, противостоял "русской весне" в Харькове, в 2014 году в 17-летнем возрасте Георгий отправился на фронт. В 2017 году создал и возглавил Добровольческое подразделение "Фрайкор" и одноименную организацию", - пишет "Фрайкор" в своём Телеграм-канале.

7:40 В Харькове в ночь на 27 марта в результате обстрела начались сильные пожары. Советник главы МВД Антон Геращенко опубликовал видео одного из них.

Как говорят харьковчане, с утра над городом поднимается дым.

6:45 Генштаб ВСУ опубликовал утреннюю сводку о положении в Украине. Согласно сводке, противник налаживает тыловое обеспечение, на Донбассе за предыдущие сутки было отбито семь попыток штурма, а в Севастополь ежедневно прибывает от 50 до 100 раненых российских военных.