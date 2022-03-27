Украина экспортирует зерно в Европу. Она начала это делать по железной дороге из-за того, что по морю его перевезти невозможно. Об этом пишет Reuters.

"Первые партии в несколько тысяч тонн кукурузы уже экспортированы через западную сухопутную границу Украины. Сохраняются трудности с логистикой, предложение по-прежнему преобладает над спросом, но цены перестали падать", — пишет Reuters.

Ранее "Страна" писала, что замминистра аграрной политики и продовольствия рассказал, что 30 миллионов гектар сельхозугодий часть заминирована, "но эта площадь не является критической с точки зрения гарантий безопасности".

Также мы публиковали комментарий нового главы Минагрополитики Сольского, который рассказал о ситуации в аграрном секторе и сказал, что роста цен на продукты не будет. Однако из-за войны в Украине стремительно растут цены на продовольствие, удобрения и энергоносители. Это может вызвать глобальный продовольственный кризис. Кроме того, 20% украинцев столкнулись с признаками голода.