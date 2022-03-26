Начиная с момента вторжения России, в Украине около 45% семей беспокоятся на счет того, чтобы найти достаточно еды. Об этом сообщает ООН.

"Спустя всего 1 месяц после начала войны 45% семей беспокоятся о том, чтобы найти достаточно еды. Каждый пятый вынужден использовать разные способы преодоления голода, включая уменьшение объема и число приемов пищи", - говорится в сообщении.

В то же время некоторые украинцы, уверены в ООН, сокращают свои пайки, чтобы больше досталось детям.

Сегодня, 26 марта, продолжаются боевые действия в Украине. В нашем онлайне — обстановка в городах и на фронте.

Мы проанализировали, что произошло за месяц войны и когда она может закончиться.

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