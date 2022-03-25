В столице Литвы Вильнюсе граждан России "информируют" о войне в Укране. Так, на железнодорожном вокзале в столице при стоянке поезда "Москва - Калининград" по громкоговорителю звучит такое объявление:

"Уважаемые пассажиры поезда №29 "Москва - Калининград"! Сегодня Путин убивает мирных жителей Украины. Вы согласны с этим?"

Информацию, фото и видео "Стране" передал железнодорожник Александр Красноштан.

Также на вокзале разместили баннеры с таким же текстом.

"Важно донести масштабы трагедии до общественности. В том числе и до сознания граждан страны-агрессора. Литовские железнодорожники нашли такой очень оригинальный способ", - прокомментировал эту новацию Красноштан.

Ранее мы писали, что секретарь СНБО Украины Алексей Данилов считает, что в случае победы России над Украиной, далее целью Владимира Путина будут страны Балтии (Литва, Латвия и Эстония) и Польша.

Также мы рассказывали, что глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин заявил, что между Украиной и Беларусью больше нет железнодорожного сообщения.