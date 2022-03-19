Глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин заявил, что между Украиной и Беларусью больше нет железнодорожного сообщения

Об этом он рассказал в эфире "Настоящего времени".

"Я недавно обращался с призывом к белорусским железнодорожникам не выполнять преступные приказы и не вести российские военные эшелоны в сторону Украины. На сегодняшний день я могу сказать, что ж/д сообщения между Украиной и Беларусью нет", - заявил Камышин в эфире "Настоящего времени".

Также Камышин заявил, что благодарен белорусским железнодорожникам "за то, что они делают", но детали раскрывать не стал.

"Я верю в то, что среди белорусов, а особенно среди белорусских железнодорожников, еще остались честные люди, и я бы не хотел их подставлять за то, что происходит на сегодняшний день среди железнодорожников Беларуси... Я уверен, что честные люди в этой организации сумеют остановить работу железных дорог Беларуси по направлению перевозок военных эшелонов в сторону Украины", - сказал он.

Ранее "Страна" сообщала, что в "Укрзализныце" заявили, что инфраструктура станции "Запорожье-2" получила повреждения в результате обстрела. Персонал и пассажиры не пострадали.

Также мы писали, что "Укрзализныця" заявила о старте национализации 15 тысяч находящихся в Украине российских вагонов.

Война в Украине продолжается уже 24-й день. "Страна" следит за деблокадой Мариуполя, переговорами с Россией и другими важными вещами в обновляемом материале.

Также мы подробно рассказывали об итогах и главных событиях вчерашнего дня.

Вчера "Страна" писала о том, чем закончились переговоры Байдена и Си Цзиньпина, на которых обсуждалась судьба Украины.

Кроме того, мы разбирались, почем аренда во Львове после угроз отбирать жилье у жадных владельцев, а также в том, как украинских беженцев принимают в Венгрии.

В телеграм-канале "Политика Страны" - карта боевых действий, фото, видео и главные новости.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о блокаде Мариуполя и о том, как продвигаются переговоры между Украиной и РФ.